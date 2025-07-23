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Харькова пробилась у фінал ЧС-2025 з фехтування

Олександр Булава — 23 липня 2025, 18:40
Харькова пробилась у фінал ЧС-2025 з фехтування
Влада Харькова
FIE

Українська шпажистка Влада Харькова вийшла у фінал ЧС-2025 з фехтування, який триває у Грузії.

У напруженому півфіналі українка здолала першу шпажистку світового рейтингу та чемпіонку світу 2022 року, кореянку Сон Се Ра – 15:14.

Харькова забезпечила собі щонайменше срібло, що вже стало найкращим особистим результатом шпажисток в історії України, дотепер були чотири бронзи.

Суперницею Харькової у вирішальному матчі стане бронзова призерка Олімпіади-2020 та чемпіонка Європи-2018 з естонії Катріна Лехіс.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Харькова впевнено перемогла чинну віцечемпіонку світу серед юніорок та срібну медалістку чемпіонату Європи-2024 у складі команди Угорщини Бланку Віраг Надь (15:9), а у чвертьфіналі здолала француженку Елоїз Ванріссель з рахунком 15:14.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 буде тривати до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.

Влада Харькова

Влада Харькова

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