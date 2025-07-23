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Чемпіон Фехтування

Харькова вийшла у півфінал ЧС-2025

Олександр Булава — 23 липня 2025, 17:13
Харькова вийшла у півфінал ЧС-2025
Влада Харькова
Instagram/olympic_team_ukraine/

Українська шпажистка Влада Харькова вийшла у півфінал чемпіонату світу з фехтування, який триває у Тбілісі.

28-річна українка в напруженому чвертьфіналі здолала француженку Елоїз Ванріссель з рахунком 15:14, забезпечивши собі першу в кар'єрі медаль чемпіонату світу. У півфіналі її суперницею стане південнокорейська фехтувальниця Сон Се Ра.

Перед цим Харькова впевнено перемогла чинну віцечемпіонку світу серед юніорок та срібну медалістку чемпіонату Європи-2024 у складі команди Угорщини Бланку Віраг Надь (15:9).

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 буде тривати до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.

Влада Харькова

Влада Харькова

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