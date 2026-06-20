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Українки поступилися Італії у півфіналі ЧЄ-2026 у командній рапірі

Олег Дідух — 20 червня 2026, 15:48
Українки поступилися Італії у півфіналі ЧЄ-2026 у командній рапірі
Getty Images

Жіноча збірна України з фехтування не зуміла вийти у фінал командної рапіри на чемпіонаті Європи 2026 року у Франції. Команда у складі Аліни Полозюк, Дарії Миронюк, Ольги Сопіт і Христина Петрової у півфіналі з рахунком 22:45  поступилася італійкам Анні Крістіно, Мартіні Фаваретто, Аріанні Ерріго та Мартіні Батіні.

Тепер на Україну чекатиме поєдинок за третє місце. Суперником українок стане збірна, яка програє в іншому півфінальному протистоянні між Іспанією та Францією.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу українки спершу перемогли Молдову 45:31, а потім виявилися сильнішими за Угорщину – 45:39.

Також сьогодні збірна України виступала у чоловічій командній шаблі. Олексій Стеценко, Богдан Боговін і Дмитро Колобаєв у підсумку посіли 10 місце. Напередодні у командній шпазі українці завоювали бронзові медалі.

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах чемпіонат Європи з фехтування

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