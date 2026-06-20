Українки поступилися Італії у півфіналі ЧЄ-2026 у командній рапірі

Жіноча збірна України з фехтування не зуміла вийти у фінал командної рапіри на чемпіонаті Європи 2026 року у Франції. Команда у складі Аліни Полозюк, Дарії Миронюк, Ольги Сопіт і Христина Петрової у півфіналі з рахунком 22:45 поступилася італійкам Анні Крістіно, Мартіні Фаваретто, Аріанні Ерріго та Мартіні Батіні.

Тепер на Україну чекатиме поєдинок за третє місце. Суперником українок стане збірна, яка програє в іншому півфінальному протистоянні між Іспанією та Францією.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу українки спершу перемогли Молдову 45:31, а потім виявилися сильнішими за Угорщину – 45:39.

Також сьогодні збірна України виступала у чоловічій командній шаблі. Олексій Стеценко, Богдан Боговін і Дмитро Колобаєв у підсумку посіли 10 місце. Напередодні у командній шпазі українці завоювали бронзові медалі.