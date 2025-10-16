Миронюк та Пнівчук виграли Кубок України з фехтування на рапірах

Дарія Миронюк стала переможницею Кубку України з фехтування на рапірах в індивідуальному розряді.

У фінальній сутичці спортсменка виявилась сильнішою за Аліну Полозюк – 14:10.

На шляху до захисту чемпіонського титулу Дарія здолала п’ятьох суперниць. Після впевнених перемог над Дар’єю Гусаренко та бронзовою медалісткою нещодавнього юніорського чемпіонату України Світланою Бризгаловою, Миронюк перемогла подруг по ЦСК ЗСУ, зокрема в 1/4 одним уколом на пріоритеті виграла в Анни Тараненко (12:11), а в 1/2 – в Анастасії Садій (8:5).

"Дуже щаслива. Хворіла останній тиждень, самопочуття було не найкращим. Але вдалося забрати золото додому, ще й зробити це вдома. Дуже щаслива", – прокоментувала свою перемогу Миронюк для Суспільне Спорт.

Також відбувся фінал чоловічого змагання з фехтування на рапірах, в якому переміг Андрій Погребняк. У вирішальному протистоянні спортсмен здолав Богдана Пнівчука – 15:13.

"Важко боротися. З Єлизаром Дирдою фехтував перед цим, програв йому на попередньому турнірі, з Богданом. У вісімці всі сильні, ми один одного знаємо, тут вже як хто дотерпить", – резюмував фехтувальник після перемоги.

Зазначимо, що Кубок України з фехтування продовжиться сьогодні командними змаганнями на рапірах.

