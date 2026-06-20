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Українські рапіристки вийшли до півфіналу Євро-2026

Сергій Шаховець — 20 червня 2026, 13:39
Українські рапіристки вийшли до півфіналу Євро-2026

Українські рапіристки пробилися до півфіналу командних змагань чемпіонату Європи-2026 з фехтування, який триває у французькому Антоні.

Українську команду представляли Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт та Христина Петрова. У напруженому чвертьфіналі "синьо-жовті" перемогли збірну Угорщини. Зустріч завершилася з рахунком 45:39.

На старті змагань, в 1/8 фіналу, українські рапіристки перемогли Молдову (45:31).

У півфіналі українські рапіристки зустрінуться із командою Італії, яка у чвертьфіналі здолала Польщу (45:27).

Нагадаємо, напередодні українська фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт здобула "золото" у фіналі особистих змагань на чемпіонаті Європи-2026 року.

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