24-річна фехтувальниця Аліна Полозюк здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в рапірі, ставши бронзовою призеркою планетарної першості 2026 року, що проходить у Гонконзі.

У півфіналі Полозюк без шансів програла титулованій італійці Аріанні Ерріго – 7:15. 38-річна фехтувальниця є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 в командній рапірі та срібною призеркою індивідуального турніру.

Крім того, Ерріго має 10 золотих нагород чемпіонатів світу, в тому числі особисті у 2013 та 2014 роках, а також 16 титулів чемпіонки Європи. У фіналі суперницею Ерріго буде інша італійка Мартіна Фаваретто.

У попередніх поєдинках на стадії плейоф Полозюк здолала лідерку світового рейтингу Мартіну Батіні з Італії, представницю Молдови Аделін Сенік, Марію Маріно з Іспанії та китаянку Хуан Цяньцянь.

Зазначимо, що для Полозюк це найкращий в кар'єрі виступ на рівні чемпіонату світу. На минулорічному ЧС-2025 вона завершила боротьбу на стадії 1/16 фіналу, поступившись італійці Анні Крістіно.

Крім того, це перша нагорода України на планетарній першості у Гонконзі, яка триватиме до 30 липня включно.

Раніше інші українські рапіристки Дарія Миронюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт зазнали поразок в 1/32 фіналу ЧС-2026.

Нагадаємо, у червні Полозюк у команді з Дарією Миронюк, Ольгою Сопіт та Крістіною Петровою здобула історичну для України "бронзу" на чемпіонаті Європи в рапірі.