Буде історична медаль: українка Полозюк здолала найкращу рапіристку світу та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу ЧС

24-річна рапіристка Аліна Полозюк вперше в кар'єрі стала півфіналісткою чемпіонату світу з фехтування та гарантувала собі історичну для України медаль.

У чвертьфінальному протистоянні з титулованою 37-річною італійкою Мартіною Батіні, яка є лідеркою світового рейтингу, триразовою чемпіонкою світу та семиразовою чемпіонкою Європи, фехтувальниця з Миколаєва здобула впевнену перемогу з рахунком 15:9.

З перших Полозюк взяла сутичку під свій контроль, повівши 9:0. Усі спроби Батіні наздогнати українку виявилися марними, підсумкова перевага Аліни склала 6 уколів.

Оскільки бронзового фіналу в регламенті не передбачено, Аліна Полозюк вже гарантувала собі медаль чемпіонату світу, що раніше ніколи не вдавалося жодній українській рапіристці.

Це буде перша нагорода України на планетарній першості у Гонконзі, яка триватиме до 30 липня включно.

У попередніх поєдинках на стадії плейоф Полозюк здолала представницю Молдови Аделін Сенік, Марію Маріно з Іспанії та китаянку Хуан Цяньцянь.

Зазначимо, що для Полозюк це найкращий в кар'єрі виступ на рівні чемпіонату світу. На минулорічному ЧС-2025 вона завершила боротьбу на стадії 1/16 фіналу, поступившись італійці Анні Крістіно.

У півфіналі суперницею Полозюк буде ще одна італійка Аріанна Ерріго. 38-річна фехтувальниця є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 в командній рапірі та срібною призеркою індивідуального турніру.

Крім того, Ерріго має 10 золотих нагород чемпіонатів світу, в тому числі особисті у 2013 та 2014 роках, а також 16 титулів чемпіонки Європи. Поєдинок Полозюк та Ерріго розпочнеться о 13:25 за київським часом.

Раніше інші українські рапіристки Дарія Миронюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт зазнали поразок в 1/32 фіналу ЧС-2026.