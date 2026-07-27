Полозюк пробилась у чвертьфінал ЧС-2026 із фехтування

Українська рапіристка Аліна Полозюк пробилась до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 із фехтування, здолавши суперницю з Молдови Аделін Сенік.

Спортсменка з Миколаєву стала єдиною з чотирьох наших представниць, яка дійшла до 1/8 фіналу. Спочатку вона успішно подолала груповий етап і початковий відбір у сутичках на виліт.

А вже 27 липня Аліна в раунді плейоф пройшла Марію Маріно з Іспанії та китаянку Хуан Цяньцянь. За місце у вісімці найкращих їй протистояла срібна призерка юніорського ЧС-2026.

Українка змогла тріумфувати й цього разу. Вона здобула дуже непросту перемогу з рахунком 10:9.

Наступною суперницею Полозюк стане італійка Мартіна Батіні. Зустріч розпочнеться об 11:10 за київським часом.