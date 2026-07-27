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Полозюк пробилась до 1/8 фіналу ЧС-2026 в індивідуальних змаганнях на рапірі

Денис Іваненко — 27 липня 2026, 07:20
Полозюк пробилась до 1/8 фіналу ЧС-2026 в індивідуальних змаганнях на рапірі
Аліна Полозюк
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Чотири українські рапіристки виступили в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу-2026 з фехтування в раунді плейоф.

Дарія Миронюк, Аліна Полозюк і Крістіна Петрова пробились до 1/32 фіналу через відбір, а чемпіонка Європи Ольга Сопіт завдяки високому рейтингу пропускала попередні етапи.

На цьому етапі тільки Полозюк здобула перемогу, здолавши бронзову медалістку ЧЄ-2026 Марію Маріно з Іспанії. Після рівного початку поєдинку (6:5) Аліна видала фантастичний ривок, тріумфувавши з рахунком 15:6.

Інші три українки припинили боротьбу за медалі, не змігши нав'язати конкурентні протистояння з інтригою до останнього.

  • Юка Уено (Японія) – Дарія Миронюк (Україна) 15:6
  • Леоні Еберт (Німеччина) – Ольга Сопіт (Україна) 15:5
  • Марта Мартьянова (Росія) – Крістіна Петрова (Україна) 15:9

В 1/16 фіналу Аліні Полозюк протистояла китаянка Хуан Цяньцянь. Українка не залишила жодних шансів суперниці, декласувавши сьому сіяну з рахунком 15:5. Свій наступний поєдинок наша спортсменка проведе о 9:40 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні на ЧС-2026 відбулись жіночі індивідуальні змагання на шпазі. Там найкраще серед "синьо-жовтих" виступила Аліна Комащук.

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