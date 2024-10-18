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Чемпіон Фехтування

Харлан: Я починаю жити іншим життям

Микола Дендак — 18 жовтня, 18:43
Харлан: Я починаю жити іншим життям
Ольга Харлан
Getty Images

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла, що планує відкрити академію з фехтування.

Про це вона заявила в інтерв'ю для OK TALK.

"Я починаю жити іншим життям, трішки іншим. Я хочу започаткувати академію, зараз працюю в цьому напрямку. Це інший шлях, найважчий. Я дуже цього хочу, це моя мрія. Я також хочу дати молодому поколінню розуміння, що таке фехтування. В цей час, який зараз є всім було б класно чимось займатися. Це дуже важливо. Це внесок в наше майбутнє", – сказала Харлан.
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Нагадаємо, українка здобула на Олімпіаді-2024 в Парижі дві нагороди золото у командних змаганнях та бронзу в індивідуальних, та стала найтитулованішою українською спортсменкою на Іграх. На її рахунку шість нагород.

Після змагань у Харлан спитали щодо можливого виступу на наступній Олімпіаді, що пройде в Лос-Анджелесі, на що вона не дала чіткої відповіді. Проте пізніше Харлан опублікувала пост в соцмережах, що заінтригував вболівальників.

фехтування Ольга Харлан

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