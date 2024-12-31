Мій промінчик сонця: Харлан показала зворушливе відео з племінником

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан опублікувала у соціальних мережах зворушливе відео з племіннком.

На невеличкому ролику видно, як українська грається з маленьким хлопчиком, створюючи картинку з наліпок.

" Мій промінчик сонця. Кожна його емоція зігріває моє серце. Залишу це відео тут. Впевнена воно зігріє також і вас", – написала Ольга.

Нагадаємо, українка здобула золоту нагороду у командних змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі, а також бронзу в індивідуальних.

Таким чином, Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород.