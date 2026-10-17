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Сопіт не змогла пробитись до 1/4 фіналу Кубку світу, поступившись легендарній італійці

Денис Іваненко — 17 жовтня 2026, 10:58
Сопіт не змогла пробитись до 1/4 фіналу Кубку світу, поступившись легендарній італійці
Ольга Сопіт
НФФУ

Українська рапірістка Ольга Сопіт поступилась в 1/8 фіналу особистої першості на Кубку світу з фехтування, який триває в японському Такамацу.

Чинна чемпіонка Європи розпочала свій шлях на турнірі з 1/32 фіналу. На цій стадії вона впевнено здолала представницю Франції Еммі Нейль із рахунком 15:6.

Після цього Сопіт перемогла Поліну Волобуєву з Узбекистану (15:13). В боротьбі за чвертьфінал їй протистояла 10-разова чемпіонка світу Аріанна Ерріго.

Італійка впевнено підтвердила свій статус фаворитки. Вона тріумфувала з рахунком 15:7.

Зазначимо, що також Україну в основній сітці змагань представляла Дарія Миронюк, яка раніше успішно подолала груповий етап. Вона в 1/32 фіналу програла на пріоритеті чинній чемпіонці Європи серед молоді Аврорі Грандіс (11:12).

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