Сопіт не змогла пробитись до 1/4 фіналу Кубку світу, поступившись легендарній італійці

Українська рапірістка Ольга Сопіт поступилась в 1/8 фіналу особистої першості на Кубку світу з фехтування, який триває в японському Такамацу.

Чинна чемпіонка Європи розпочала свій шлях на турнірі з 1/32 фіналу. На цій стадії вона впевнено здолала представницю Франції Еммі Нейль із рахунком 15:6.

Після цього Сопіт перемогла Поліну Волобуєву з Узбекистану (15:13). В боротьбі за чвертьфінал їй протистояла 10-разова чемпіонка світу Аріанна Ерріго.

Італійка впевнено підтвердила свій статус фаворитки. Вона тріумфувала з рахунком 15:7.

Зазначимо, що також Україну в основній сітці змагань представляла Дарія Миронюк, яка раніше успішно подолала груповий етап. Вона в 1/32 фіналу програла на пріоритеті чинній чемпіонці Європи серед молоді Аврорі Грандіс (11:12).