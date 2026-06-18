Рада принести медаль у нелегкий час: Сопіт прокоментувала перше в історії України золото жіночого Євро

Українська фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт прокоментувала перемогу на чемпіонаті Європи 2026-го року та заявила, що вона рада здобути для України історичну золоту медаль.

Її слова передає Федерація фехтування України.

"Я дуже рада, що можу принести Україні цю медаль у нелегкий час, щоб бачити наш прапор і поповнювати колекцію українських медалей на чемпіонатах Європи. Сподіваюся, на чемпіонатах світу також".

23-річна атлетка розповіла, що у неї була сформована стратегія на весь шлях змагань.

"Насправді в мене був план, якого я намагалася дотримуватися. Я не думала, що ми дійдемо до 15. Я намагалася бути зосередженою на кожному уколі й казала собі: "Ще п'ять, ще п'ять". Навіть коли залишалося три, я казала: "Ще п'ять, ще п'ять". І так, я думаю, що насправді відкрилися якісь треті-четверті відчуття. І вони мені допомогли виграти ці два бої, бо вже, звісно, була трошки втома, концентрація падала. Але мені дуже хотілося, і я дуже рада, що так вийшло".

Уродженка Києва подякувала батькам та вболівальникам за те, що підтримували її під час поєдинків.

"Т акож дуже добре прийняли й вболівали саме мій клуб BLR 92, і так само мій другий тренер. Я почувалася як удома, як-то кажуть. І для мене це дійсно було поштовхом і давало мені сил фехтувати. Дякую Україні, звісно, моїм батькам, які також дивилися цілий день і вболівали. Дякую. Дякую".

Нагадаємо, що Сопіт за підсумками чемпіонату Європи 2026-го року здобула першу золоту медаль в історії України на Євро з фехтування на рапірах серед жінок. У фіналі вона здолала олімпійську чемпіонку та десятиразову тріумфаторку світових першостей Аріанну Ерріґо з рахунком 15:8.

На шляху до фіналу українка здолала австрійку Ліллі Марію Бруґґер (14:7), представниці Польщі Марту Якубовську (15:9) та українську фіналістку Євро-2024 Дар'ю Миронюк (15:14).