Чемпіон Фехтування

Комащук захистила титул чемпіонки України, Кравацька здобула бронзову медаль

Микола Літвінов — 30 травня 2026, 00:21
Vlad Rokytko / ФФУ

Аліна Комащук захистила титул чемпіонки України з фехтування на шаблях.

Змагання проходили на доріжках Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного (ОФКІП) у Києві.

33-річна одеситка виграла всі шість боїв групового етапу. У півфіналі Комащук здобула впевнену перемогу над чинною чемпіонкою України серед молоді Олександрою Бондар (15:6).

У фіналі ж учениці Олександра Васютіна та Артема Скорохода протистояла чемпіонка України серед юніорок Вікторія Коротченко. Аліна здобула розгромну перемогу над шаблісткою з Миколаєва 15:5

Бронзову медаль турніру разом із Бондар здобула олімпійська чемпіонка Парижа-2024 та срібна призерка Ріо-2016 Олена Кравацька, яка раніше в півфіналі поступилася Коротченко (11:15). Це був її перший виступ після чемпіонату Європи-2025.

Чемпіонат України з фехтування
Шабля, жінки (особисті)

🥇Аліна Комащук (Одеса)
🥈Вікторія Коротченко (Миколаїв)
🥉Олександра Бондар (Миколаїв)
🥉Олена Кравацька (Одеса)

Нагадаємо, що в жовтні минулого року Комащук стала переможцем Кубку України-2025 у шаблі.

