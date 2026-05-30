Комащук захистила титул чемпіонки України, Кравацька здобула бронзову медаль

Аліна Комащук захистила титул чемпіонки України з фехтування на шаблях.

Змагання проходили на доріжках Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного (ОФКІП) у Києві.

33-річна одеситка виграла всі шість боїв групового етапу. У півфіналі Комащук здобула впевнену перемогу над чинною чемпіонкою України серед молоді Олександрою Бондар (15:6).

У фіналі ж учениці Олександра Васютіна та Артема Скорохода протистояла чемпіонка України серед юніорок Вікторія Коротченко. Аліна здобула розгромну перемогу над шаблісткою з Миколаєва 15:5

Бронзову медаль турніру разом із Бондар здобула олімпійська чемпіонка Парижа-2024 та срібна призерка Ріо-2016 Олена Кравацька, яка раніше в півфіналі поступилася Коротченко (11:15). Це був її перший виступ після чемпіонату Європи-2025.

Чемпіонат України з фехтування

Шабля, жінки (особисті)

🥇Аліна Комащук (Одеса)

🥈Вікторія Коротченко (Миколаїв)

🥉Олександра Бондар (Миколаїв)

🥉Олена Кравацька (Одеса)

Нагадаємо, що в жовтні минулого року Комащук стала переможцем Кубку України-2025 у шаблі.