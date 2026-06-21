Помилкою було віддавати ініціативу: Комащук – про виступ на Євро-2026 та здобуту бронзу

Збірна України з фехтування чудово проводить чемпіонат Європи 2026. "Синьо-жовті" перебувають у п'ятірці лідерів медального заліку – а старт таким результатам дала олімпійська чемпіонка Аліна Комащук.

Вже на старті змагань українка зуміла здобути бронзову нагороду в особистих змаганнях. У розмові з Чемпіоном фехтувальниця розповіла, чого не вистачило у півфіналі та поділилася емоціями від "бронзи".

– Ви здобули першу медаль чемпіонату Європи для нашої збірної. Що це означає для Вас?

– Я була щаслива, що здобула медаль та відкрила відлік для нашої фехтувальної команди.

– У чвертьфіналі ви взяли реванш за минулий фінал Євро та здолали француженку Сару Нутчу. Розкажіть про цей поєдинок.

– Я вже фехтувала з Сарою в цьому сезоні, вона сильна суперниця і я знала що бій не буде легким. Я довго перед боєм візуалізувала, як я буду фехтувати та підбирала на яких прийомах буде будуватися бій. І звісно налаштовувала себе на боротьбу.

Аліна Комащук НОК Одеса

– Що пішло не так у півфіналі, і чи можна сказати, що іспанка здобула перемогу, через те, що так активно розпочала бій?

– Так, вона дуже активно розпочала бій, я ж своєю чергою була не така заряджена та сконцентрована. Помилкою було віддавати ініціативу їй на лінії початку.

– Це друга особиста нагорода для Вас на ЧЄ, торік було "срібло". Як оцінюєте свій виступ тут та чому ця бронза особлива для вас?

– Оцінюю себе добре. Я радію "бронзі", тому що гарно фехтувала та отримала гарні емоції від змагань.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 з фехтування розпочався з "бронзи" Аліни Комащук. Вже наступного дня Ольга Сопіт здобула перше в історії України "золото" Євро з фехтування на рапірі.

19 червня чоловіча збірна України у складі Романа Свічкаря, Євгена Макієнка, Нікіти Кошмана та Михайла Краснюка виборола бронзову нагороду в командній шпазі.

А згодом українські рапіристки Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт та Христина Петрова здобули першу в історії "бронзу" в командних змаганнях.