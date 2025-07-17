447 фехтувальників з 56 країн світу: Харлан та інші звернулися до FIE через допуск росіян до ЧС-2025

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан очолила список фехтувальників, які звернулися до Міжнародної федерації фехтування (FIE) через допуск росіян до чемпіонату світу 2025 року.

Про це йдеться на сторінці українки в Instagram.

Цього місяця FIE дозволила низці російських та білоруських спортсменів з неоднозначною репутаціє взяти участь у міжнародному турнірі.

Це рішення викликало невдоволення у багатьох фехтувальників, серед яких була й Харлан – Ольга розкритикувала федерацію та припустила, що через це фехтування може втратити олімпійського статусу.

Тепер Харлан очолила список з 447 фехтувальників, чинних та тих, хто вже завершив кар'єру, які підписали відкритого листа до FIE. У своєму зверненні вони закликали федерацію відмовитися від свого рішення щодо спортсменів з країн-агресорів.

"Оскільки FIE продовжує відкрито ігнорувати рекомендації МОК, що ставить нас під загрозу втрати місця на Олімпійських іграх, ми вирішили діяти далі. Протягом останніх кількох днів ми збирали підписи діючих і колишніх чемпіонів світу з фехтування на шпагах, які виступають проти обох рішень FIE щодо: Скасування перевірки нейтральності російських спортсменів перед наданням їм статусу нейтральних; Дозволу спортсменам з нейтральним статусом змагатися разом в одній команді. Знову ж таки, обидва ці рішення прямо суперечать чинним керівним принципам МОК у той час, коли наш міжнародний керівний орган і так не в найкращих стосунках з ним. Продовження ігнорування їхніх вказівок може навіть призвести до нашого відсторонення від Олімпійських ігор, що буде руйнівним для нашого виду спорту. Але це не лише моя думка: 447 діючих і колишніх фехтувальників високого рівня з 56 країн підписали цей лист. 140 шаблістів, 80 рапіристів, 227 шпажистів, 339 діючих фехтувальників, 108 тих, хто завершив кар'єру, і 208 спортсменів, які відчули себе досить сильними, щоб публічно заявити про себе. Дякуємо всім, хто підписав наш відкритий лист, особливо тим, хто підписав його публічно", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Ольга Харлан пропустить майбутній чемпіонат світу 2025 року з фехтування. Цей турнір проходитиме ще й без Олени Кравацької.

Раніше інші українські фехтувальниці отримали державні нагороди з нагоди Дня Конституції.