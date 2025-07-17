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447 фехтувальників з 56 країн світу: Харлан та інші звернулися до FIE через допуск росіян до ЧС-2025

Олексій Погорелов — 17 липня 2025, 11:44
Ольга Харлан
Ольга Харлан
Instagram Ольги Харлан

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан очолила список фехтувальників, які звернулися до Міжнародної федерації фехтування (FIE) через допуск росіян до чемпіонату світу 2025 року.

Про це йдеться на сторінці українки в Instagram.

Цього місяця FIE дозволила низці російських та білоруських спортсменів з неоднозначною репутаціє взяти участь у міжнародному турнірі.

Це рішення викликало невдоволення у багатьох фехтувальників, серед яких була й Харлан – Ольга розкритикувала федерацію та припустила, що через це фехтування може втратити олімпійського статусу.

Тепер Харлан очолила список з 447 фехтувальників, чинних та тих, хто вже завершив кар'єру, які підписали відкритого листа до FIE. У своєму зверненні вони закликали федерацію відмовитися від свого рішення щодо спортсменів з країн-агресорів.

"Оскільки FIE продовжує відкрито ігнорувати рекомендації МОК, що ставить нас під загрозу втрати місця на Олімпійських іграх, ми вирішили діяти далі. Протягом останніх кількох днів ми збирали підписи діючих і колишніх чемпіонів світу з фехтування на шпагах, які виступають проти обох рішень FIE щодо:

      1. Скасування перевірки нейтральності російських спортсменів перед наданням їм статусу нейтральних;
      2. Дозволу спортсменам з нейтральним статусом змагатися разом в одній команді.

      Знову ж таки, обидва ці рішення прямо суперечать чинним керівним принципам МОК у той час, коли наш міжнародний керівний орган і так не в найкращих стосунках з ним. Продовження ігнорування їхніх вказівок може навіть призвести до нашого відсторонення від Олімпійських ігор, що буде руйнівним для нашого виду спорту.

      Але це не лише моя думка: 447 діючих і колишніх фехтувальників високого рівня з 56 країн підписали цей лист. 140 шаблістів, 80 рапіристів, 227 шпажистів, 339 діючих фехтувальників, 108 тих, хто завершив кар'єру, і 208 спортсменів, які відчули себе досить сильними, щоб публічно заявити про себе.

      Дякуємо всім, хто підписав наш відкритий лист, особливо тим, хто підписав його публічно", – йдеться у заяві.

      Нагадаємо, що Ольга Харлан пропустить майбутній чемпіонат світу 2025 року з фехтування. Цей турнір проходитиме ще й без Олени Кравацької.

      Раніше інші українські фехтувальниці отримали державні нагороди з нагоди Дня Конституції.

      Росія Україна фехтування Ольга Харлан Міжнародна федерація фехтування (FIE)

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