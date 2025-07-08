Харлан: FIE може втратити олімпійський статус

Зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан вважає, що допуск до чемпіонату світу багатьох російських спортсменів з неоднозначною репутацією може загрожувати їхньому виду спорту втратою олімпійського статусу.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Чи приберуть фехтування з Олімпіади? Коли Росія порушує правила – нікого це вже не дивує. Але коли FIE покриває ці порушення – це ляпас. Ляпас МОК та його рекомендаціям. Ляпас Олімпійській хартії. І ляпас кожному фехтувальнику. Сьогодні Росія має таку владу над FIE, що федерація відкрито порушила рекомендації МОК, допустивши відвертих пропагандистів війни, військовослужбовців – і навіть врахувавши їх у командному рейтингу.

Нагадаю: систематичні порушення рекомендацій МОК можуть призвести до втрати федерацією свого олімпійського статусу. У фехтуванні Олімпіада – це єдина світова вершина. Вершина наших мрій. І саме це зараз ставить на карту FIE, дозволяючи Росії використовувати спорт як інструмент війни", – заявила Харлан.