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Без Харлан і Кравацької. Визначився склад збірної України на ЧС-2025

Олег Дідух — 16 липня 2025, 13:26
Без Харлан і Кравацької. Визначився склад збірної України на ЧС-2025

Тренерський штаб збірної України з фехтування визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

До складу команди увійшло 24 спортсмени – по 12 чоловіків і жінок. У складі не виявилося двох зірок жіночої збірної – Ольги Харлан і Олени Кравацької. Перша відновлює оптимальні кондиції після паузи в кар’єрі, друга пропускає турнір з сімейних причин.

Склад збірної України на ЧС-2025:

Жінки

  • Шабля: Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова
  • Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова
  • Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Анна Максименко

Чоловіки

  • Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін
  • Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Богдан Пнівчук, Максим Гаравський
  • Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман

Чемпіонат світу-2025 відбудеться з 22 до 30 липня в Тбілісі. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.

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