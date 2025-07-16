Без Харлан і Кравацької. Визначився склад збірної України на ЧС-2025

Тренерський штаб збірної України з фехтування визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

До складу команди увійшло 24 спортсмени – по 12 чоловіків і жінок. У складі не виявилося двох зірок жіночої збірної – Ольги Харлан і Олени Кравацької. Перша відновлює оптимальні кондиції після паузи в кар’єрі, друга пропускає турнір з сімейних причин.

Склад збірної України на ЧС-2025:

Жінки

Шабля: Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова

Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова

Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Анна Максименко

Чоловіки

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін

Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Богдан Пнівчук, Максим Гаравський

Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Богдан Пнівчук, Максим Гаравський Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман

Чемпіонат світу-2025 відбудеться з 22 до 30 липня в Тбілісі. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.