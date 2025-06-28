Українських фехтувальниць нагородили державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським фехтувальницям Олені Кривицькій Владі Харьковій з нагоди Дня Конституції.

Про це повідомляє НФФУ.

Спортсменок було відзначено за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та відстоювання національних інтересів.

З рук глави держави нагороди отримали новоспечені чемпіонки Європи Олена Кривицька – орден княгині Ольги І ступеня, Влада Харькова – орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

"Ваші перемоги дуже важливі для нас", – заявив Зеленський.

Також орденом княгині Ольги ІІІ ступеня було відзначено Інну Бровко та Анну Максименко.

Нагадаємо, у червні квартет українських шпажисток здобув перемогу у фіналі чемпіонаті Європи, перемігши команду Швейцарії з рахунком 45:34.

Українська збірна виступала на змаганнях у такому квартеті – Олена Кривицька, Влада Харькова, Анна Максименко та Інна Бровко.