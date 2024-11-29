Завершення кар'єри не буде: Харлан назвала турнір, на якому повернеться до виступів

Дворазова олімпійська чемпіонка та чотириразова призерка Ігор Ольга Харлан підтвердила, що виступить на турнірі Grand Prix Nuoma, який буде проходити у французькому Орлеані з 5 до 7 грудня.

Про це вона повідомила на сторінках своїх соцмереж.

"Не бійтеся повертатися до того, що запалює ваше серце!", – підписала вона публікацію.

Минулого року на Гран-прі у цьому місті Ольга здобула срібну медаль, поступившись у фіналі представниці Франції Манон Брюне.

Зазначимо, що головна тренерка національної збірної України з фехтування, чемпіонка світу та Європи Наталія Конрад натякала, що Ольга розглядає варіант із завершенням кар'єри. Натякав на це і президент НОК України Вадим Гутцайт. Сама Харлан, навпаки, заявляла, що може виступити на Олімпіаді-2028.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Ольга Харлан здобула бронзову нагороду в особистому турнірі шаблісток, а також виграла золоту медаль в командних змаганнях разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.