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Завершення кар'єри не буде: Харлан назвала турнір, на якому повернеться до виступів

Руслан Травкін — 29 листопада 2024, 13:37
Завершення кар'єри не буде: Харлан назвала турнір, на якому повернеться до виступів
Ольга Харлан
Facebook Ольга Харлан

Дворазова олімпійська чемпіонка та чотириразова призерка Ігор Ольга Харлан підтвердила, що виступить на турнірі Grand Prix Nuoma, який буде проходити у французькому Орлеані з 5 до 7 грудня.

Про це вона повідомила на сторінках своїх соцмереж.

"Не бійтеся повертатися до того, що запалює ваше серце!", – підписала вона публікацію.

Минулого року на Гран-прі у цьому місті Ольга здобула срібну медаль, поступившись у фіналі представниці Франції Манон Брюне.

Зазначимо, що головна тренерка національної збірної України з фехтування, чемпіонка світу та Європи Наталія Конрад натякала, що Ольга розглядає варіант із завершенням кар'єри. Натякав на це і президент НОК України Вадим Гутцайт. Сама Харлан, навпаки, заявляла, що може виступити на Олімпіаді-2028.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Ольга Харлан здобула бронзову нагороду в особистому турнірі шаблісток, а також виграла золоту медаль в командних змаганнях разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.

Олімпійські ігри фехтування Збірна України з фехтування Ольга Харлан Олімпіада-2028

Ольга Харлан

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