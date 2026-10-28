В Ужгороді визначились переможці Кубку України з фехтування на шпагах серед чоловіків та жінок.

Так, Нікіта Кошман у фіналі, як і минулого року, здолав Євгена Макієнка 15:10 та захистив свій титул.

У жіночому турнірі у вирішальному поєдинку зустрілись чинна чемпіонка країни Аліна Дмитрук та Владислава Харькова. Переможниця світової першості-2025 змогла відіграти відставання за ходом фіналу та святкувати перемогу – 15:14.

Для Кошмана ця перемога стала другою в кар'єрі, а ось Владислава Харькова тепер триразова чемпіонка. До цього фехтувальниця тріумфувала на Кубку країни у 2022 та 2023 роках.

Зазначимо, що напередодні також визначились переможці Кубку України з фехтування на шаблях – ними стали Юрій Цап та Аліна Комащук.

Кубок України-2026 продовжиться у четвер, 29 жовтня, командними турнірами в жіночій та чоловічій шпазі.

Раніше повідомлялось, що будинок Владислави Харькової постраждав внаслідок російської атаки.