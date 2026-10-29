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Торік було легше: Кошман поділився емоціями від перемоги в Кубку України

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 13:05
Торік було легше: Кошман поділився емоціями від перемоги в Кубку України
Микита Кошман
ФФУ

Фехтувальник Нікіта Кошман прокоментував свою перемогу на Кубку України-2026.

Емоції спортсмена передає пресслужба Федерації фетування України.

"Я не пам'ятаю, що було років чотири-п'ять тому. Але перемога на попередньому Кубку України далася мені набагато легше. Це золото точно було тяжчим, ніж те, яке я здобув торік. Взагалі підходив сьогодні до змагань з думкою, хоча б у вісімку потрапити", – розповів Кошман.

Також фехтувальник поділився думками щодо свого суперника у фіналі – Євгена Макієнка, з яким він зустрічався у вирішальному поєдинку торік.

"Женя за останній час дуже додав, став набагато краще фехтувати. Почав прогресувати у своєму фехтуванні й у нього з'явилося більше впевненості", – додав Кошман.

Зазначимо, що для спортсмена ця перемога є другою і поспіль, і в кар'єрі. Серед жінок змагання виграла Владислава Харькова, яка стала триразовою тріумфаторкою Кубку України.

Раніше повідомлялось, що будинок української фехтувальниці постраждав внаслідок російської атаки.

Кошман фехтування

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