ЦСК ЗСУ та Армієць виграли командні турніри на Кубку України-2026

В Ужгороді завершилися командні змагання у чоловічій та жіночій шпазі в межах Кубка України-2026 з фехтування. Переможцями турнірів стали представники ЦСК ЗСУ та столичного клубу Армієць.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

У чоловічому фіналі ЦСК ЗСУ в надзвичайно напруженому протистоянні переміг команду КМШВСМ-1 з рахунком 45:44. У вирішальній сутичці за рахунку 44:44 Роман Свічкар завдав останнього уколу Нікіті Кошману, який напередодні став переможцем особистих змагань. Таким чином, команда ЦСК ЗСУ, за яку також виступали Ян Сич, Володимир Станкевич та Євген Макієнко, захистила титул.

У жіночому командному турнірі Армієць здобув перемогу над командою Львів-1 – 45:42. Столичну команду представляли Маргарита Ангарська, Марія Мальчевська та Юлія Фатула. У складі львів'янок виступали Анна Максименко, Аліна Дмитрук, Єлизавета Горбачук та Поліна Спиридонова.

Кубок України продовжиться особистими змаганнями у рапірі в п'ятницю, 30 жовтня.

Напередодні визначились переможці на шпагах серед чоловіків та жінок.