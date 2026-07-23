Визначилися формат і терміни проведення тенісного турніру Олімпіади-2028

Опублікувано деталі майбутнього тенісного турніру на Олімпійських Іграх-2028 у Лос-Анджелесі. Зокрема, змагання відбудуться з 19 по 28 липня, тобто стартуватимуть за три дні після завершення Вімблдона, який завершиться 16 числа того ж місяця.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу World Tennis.

Матчі проходитимуть у комплексі Carson Courts. Для турніру використовуватимуть 11 відкритих кортів із хардовим покриттям: центральний корт, два шоу-корти та вісім зовнішніх кортів.

Розмір сіток залишиться без змін. В одиночних розрядах виступлять по 64 гравці, в парних – по 32 дуети, у змішаному парному – 16 пар. Максимальна квота для однієї країни складе в одиночках – до 4 гравців, у парах – до 2 дуетів, та 1 пара в міксті.

Змагання у змішаному парному розряді відбуватимуться 19-20 липня, причому в перший день тенісного турніру Олімпіади пройдуть виключно матчі міксту. Медальні поєдинки в чотирьох інших розрядах зіграють 27-28 липня.

Для участі в Олімпійських іграх тенісист повинен відповідати вимогам своєї національної федерації та WT та виконати мінімальну норму участі в матчах Кубку Девіса (чоловіки) або Кубку Біллі Джин Кінг (жінки) протягом олімпійського циклу.

Основою для формування списків учасників стануть рейтинги ATP і WTA від 12 червня 2028 року, опубліковані після завершення Ролан Гаррос-2028.

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