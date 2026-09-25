Легендарна лижниця хоче виступити в марафоні на літній Олімпіаді

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг поставила собі за мету виступити в марафоні на літній Олімпаді-2028 у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє VG.

Таку мету вона поставила собі після того, як 20 вересня успішно виступила у напівмарафоні в Копенгагені, подолавши дистанцію за 1:08,43. Якби Йохауг бігла з професіоналами, а не з любителями, то посіла би 19 місце.

"Я хочу спробувати свої сили в марафоні. З тим часом, який я показала в Копенгагені, у мене, безперечно, є шанс виконати олімпійський кваліфікаційний норматив у марафоні. Звичайно, було б неймовірно чудово взяти участь у літніх Олімпійських іграх. Водночас, щоб це взагалі стало можливим, має збігтися безліч факторів. Але так, мрія є!", – заявила спортсменка.

38-річна норвежка вже не вперше успішно виступає в бігу на середні довгі дистанції. У квітні поточного року вона виграла забіг на 10 км "Sentrumslopet" в Осло лише через 4 місяці після народження другої дитини.

Йохауг завершила лижну кар'єру в 2025 році. Вона є однією з найтитулованіших лижниць у історії.