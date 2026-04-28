Найтитулованіша легкоатлетка в історії повернеться у великий спорт

Легендарна американська бігунка Еллісон Фелікс оголосила про повернення у великий спорт у віці 42 років.

Про це повідомляє Time.

Мотивацією для повернення легкоатлетки стала домашня Олімпіада 2028 року в Лос-Анджелесі. Повноцінний тренувальний процес Фелікс планує відновити у жовтні поточного року, до змагань повернеться в 2027 року. При цьому її виступи на міжнародній арені будуть лише епізодичними.

Еллісон Фелікс є 7-разовою олімпійською чемпіонкою та 15-разовою чемпіонкою світу, що робить її найтитулованішою легкоатлеткою в історії. Свою кар'єру вона завершила в 2021 році після Олімпіади в Токіо, на якій завоювала золото в естафеті 4х400 м і бронзу в особистому бігу на 400 м.

