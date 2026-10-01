Ще одна мрія мого життя: Хижняк назвав ціль на Олімпіаду-2028

Володар поясу WBA Gold International Олександр Хижняк (3-0, 2 КО) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів, що перемога на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі є ще однією його мрією.

"Україні потрібні золоті медалі на чемпіонатах Європи, Європейських Іграх, чемпіонатах Світу та Олімпійських Іграх. Я вже неодноразово стояв на найвищій сходинці п'єдесталу, кожного разу доводячи, що Україна найкраща. Я люблю свою роботу і вдячний Господу Богу за ту милість, якою Він милує мене кожного разу, нагороджуючи медалями найвищого ґатунку. Та робота, яку я виконую, нелегка, але я щасливий, що можу робити її знову і знову. Перемога на Олімпійських Іграх у Лос-Анджелесі 2028 року – ще одна мрія мого життя, і я щиро вірю в те, що і ця мрія стане реальністю. Я намагаюся робити свою роботу чесно і не хвилююся через те, що ці два різні світи не можуть існувати разом і приносити результати. Навпаки, це тільки додає впевненості", – сказав український боксер.

Ігри-2028 відбудуться із 14-го по 30-те липня в американському місті Лос-Анджелес.

"Полтавський танк" вже має у своєму активі олімпійське "срібло" у Токіо-2020 та "золото" Парижа-2024. У золотому фіналі українець переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая за роздільним рішенням суддів у ваговій категорії до 80 кг.

Водночас Хижняк поєднує аматорський бокс із професійним. На профі-рингу Олександр вже провів три поєдинки, у яких здобув три перемоги (2 – нокаутом).

У своєму останньому поєдинку у Львові (22 серпня 2026 року) Хижняк за одноголосним рішенням суддів здолав суперника з Аргентини Дурвала Паласіо. Олександр став володарем поясу WBA Gold International у своїй дебютній зустрічі у професіоналах.

Раніше Сергій Лапін, менеджер "Полтавського танка", розповів про опозицію наступних суперників Олександра та його цілі.