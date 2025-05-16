Українка пробилась до основної сітки Гран-прі з фехтування

Українська фехтувальниця Дарія Миронюк пробилась в основну сітку Гран-прі, яке відбувається у Шанхаї.

В 1/64 фіналу рапіристка здолала представницю з Гонконгу – 12:7. На цьому етапі загалом Україну представляли п'ять спортсменок, але чотири з них зазнали невдачі.

Аліна Полознюк поступилась Каміллі Манчіні (8:15), Кім Хо Йон виявилась сильнішою за Крістіну Петрову (10:15), Катерина Буденко розгромно програла Марії Терезі Діас (5:15), а Ольга Сопіт зазнала поразки від Владіслави Пєнюшкіної в 1/128 фіналу.

Основна сітка змагання відбудеться у неділю, 18 травня о 05:00 за київським часом.

Зазначимо, що наприкінці 2024 року Миронюк виграла свою першу медаль на дорослому рівні. У складі збірної України фехтувальниця здобула срібло чемпіонату Європи у Базелі.

Раніше повідомлялось, що міжнародна федерація фехтування допустила "нейтральних" росіян та білорусів до командних змагань.