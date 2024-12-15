Чорний костюм і моторошний фон: Харлан здивувала фанатів ефектною фотосесією із шаблею

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан здивувала фанатів ефектною фотосесією, яку опублікувала у соціальних мережах.

Українська фехтувальниця показала серію знімків, на яких вона у стильному чорному костюмі позує із шаблею.

Нагадаємо, українка здобула на Олімпіаді-2024 в Парижі дві нагороди – золото у командних змаганнях та бронзу в індивідуальних, та стала найтитулованішою українською спортсменкою на Іграх. На її рахунку шість нагород.

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Після змагань у Харлан спитали щодо можливого виступу на наступній Олімпіаді, що пройде в Лос-Анджелесі, на що вона не дала чіткої відповіді. Проте пізніше Харлан опублікувала пост в соцмережах, що заінтригував вболівальників.