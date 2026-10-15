Бідний повідомив, скільки спортивних об'єктів пошкодила або зруйнувала Росія

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний назвав кількість об'єктів спортивної інфраструктури, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Про це він написав у фейсбуці.

"Станом на зараз вже пошкоджено та зруйновано 957 об'єктів спортивної інфраструктури України, серед них – 26 спортивних споруд закладів, що мають статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. Усі ці руйнування – це втрачені можливості для тренування дітей, підготовки спортсменів. Тому серед наших пріоритетних завдань – відновлення спортивної інфраструктури в Україні.

В межах нашого проєкту Sports Recovery запустили фандрайзинг через United24 і вже розпочали залучати міжнародну підтримку. Кожна така атака знову доводить – Росії та її символіці в міжнародному спорті місця немає. Росія не може стояти на одній спортивній арені з цивілізованим світом", – написав Бідний.