Титулована українська фехтувальниця ризикує пропустити чемпіонат світу та Європи

Українська шпажистка Влада Харькова, яка є чинною чемпіонкою світу в особистій першості, заявила, що ризикує пропустити світову першість.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Чемпіону.

Харькова після успішного 2025 року, де окрім ЧС здобула "золото" чемпіонату Європи у команді, вирішила взяти паузу у виступах. Лише нещодавно українка повернулась та взяла участь у турнірі в Будапешті.

"Я взяла паузу після чемпіонату світу, аби відновитись. Тільки зараз я нарешті почала відчувати, що повертаються і сили, і бажання, і енергія жити, творити та насолоджуватись. У Будапешті (етап Кубку світу. – ред.) змагання були в насолоду, результат став очікуваним, але мені було приємно зустріти своїх людей із команди, людей зі світу фехтування, поспілкуватись і відчути цей змагальний настрій", – сказала вона.

Також Харькова припустила, що не зможе взяти участь на чемпіонаті Європи та світу.

"Я просто розумію, що сезон вже добігає кінця. До чемпіонатів Європи та світу залишився лише один турнір. З погляду на те, що я пропустила майже весь сезон, розумію, що не готова, і забирати місце людей, які готувались до цього цілий рік, неправильно. Тим більше, я досі тримаюсь у світовій шістнадцятці, або навіть у десятці, хоч і покинула четвірку національного рейтингу. Я за чистий та відповідальний відбір, тому в цьому сезоні навіть за великого бажання виступати на чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи, я просто не встигала відібратись туди. Тому, цей сезон – велика ймовірність, що головні турніри я пропускаю", – підсумувала Харькова.

Раніше українські фехтувальниці виграли дві бронзи чемпіонату Європи, але поступилися Франції у чвертьфіналі.

Напередодні українець Кошман показав найкращий результат у карʼєрі на етапі Гран-прі в Колумбії.