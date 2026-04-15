NAVI поступились FURIA на IEM Rio-2026, команда Зінченка покинула турнір

На турнірі Intel Extreme Masters Rio 2026 з Counter-Strike 2 відбулись матчі групового етапу.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere зазнала першої поразки на турнірі, поступившись FURIA з рахунком 1:2 (Mirage – 13:3, Dust II – 4:13, Nuke – 13:16) та потрапила у нижню сітку, де продовжить боротьбу за плейоф.

Склад української кіберспортивної організації Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, програли В8 (Overpass – 9:13, Mirage – 3:13) у матчі нижньої сітки групи В на IEM Rio 2026 та покинули турнір.

IEM Rio 2026 відбувається з 13 по 19 квітня у Бразилії. Призовий фонд складає 1 мільйон доларів. Формат стадії – double-elimination, формат матчів – best of 3.

Нагадаємо, у березні Natus Vincere здобула перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23. Це був перший тріумф на тір-1 турнірі за півтора року.

