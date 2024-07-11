Збірна України з неймовірним камбеком перемогла Румунію та вийшла на IESF World Championship

Збірна України, яку представляє команда Євгена Коноплянки (kONO.ECF), перемогла Румунію в півфіналі східноєвропейської кваліфікації на IESF World Esports Championship з Counter-Strike 2.

Матч завершився з рахунком 2:1. Усі три мапи завершилися з рахунком 13:11. Українці в напруженому матчі перемогли на першій мапі Dust2, проте поступилися на виборі опонента Mirage, тож вирішальною стала карта Ancient.

ЇЇ Україна розпочала жахливо, програвши першу половину з результатом 2:10. Проте після зміни сторін команда Коноплянки перевернула гру і віддала лише 1 раунд.

Ця перемога над Румунією гарантувала українцям участь на лан-турнірі IESF World Championship, проте вони зіграють ще декілька матчів, зокрема зустрінуться з Туреччиною у фіналі верхньої сітки.

IESF World Esports Championship

Східноєвропейська кваліфікація

Верхня сітка, півфінал

10 липня

Україна — Румунія 2:1 (13:11 Dust2, 11:13 Mirage, 13:11 Ancient)

Нагадаємо, у минулому матчі kONO.ECF впевнено перемогла Болгарію.

Цікаво, що нещодавно футбольна збірна України також грала проти румунів на Євро-2024 і зазнала розгромної поразки з рахунком 0:3. Цей матч став фатальним, і за рівної кількості очок з іншими командами групи вилетіли саме українці.