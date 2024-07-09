Шанс відігратися за футбол: збірна України з CS 2 зіграє з Румунією у відборі на чемпіонат світу

Збірна України, яку представляє команда Євгена Коноплянки (kONO.ECF), перемогла Болгарію та пробилася до півфіналу східноєвропейської кваліфікації на IESF World Esports Championship.

Матч завершився з рахунком 2:0. На Dust2 українці виграли 13:7, а на Mirage — 11:13.

У наступному раунді kONO.ECF зіграє проти румунської збірної, яка пробилася до півфіналу завдяки перемозі над білорусами (2:0).

Нагадаємо, у червні збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від Румунії з рахунком 0:3. У підсумку команда Сергія Реброва набрала однакову кількість очок з усіма іншими командами групи E, але вилетіла через від’ємну різницю м’ячів.