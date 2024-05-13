Коноплянка заснував свою кіберспортивну команду

Український футболіст Євген Коноплянка став співзасновником команди з Counter Strike 2.

Про це стало відомо з анонсу на YouTube-каналі kONOPLAY.

"Свисток про початок нової ери. В кіберспорт вривається команда kONO.ECF під крилом легендарного українського футболіста Євгенія Коноплянки та кіберспортсмена Олега Шустенко", — йдеться в описі відео.

До складу новоствореної команди увійшли 5 українських кіберспортсменів: byr9, s4ltovsk1yy, kensizor, polbandana та mster. Усі вони раніше виступали за TBA.ECF.

Сам Коноплянка також є завзятим гравцем у Counter Strike. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 34-річний вінгер вирішив повісити бутси на цвях.

Упродовж своєї кар’єри він виступав за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та Клуж. Невдовзі Євген зіграє за команду Андрія Шевченка в медіалізі Жерара Піке.

До слова, захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко також має свою кіберспортивну команду з CS 2, яка називається Passion UA. А півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро зібрав свій ростер ще в 2020 році.