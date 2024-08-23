Woro2k: Ми з Monte прийшли до однієї думки що нам краще рухатись порізно

Український кіберспортсмен Володимир "Woro2k" Велетнюк розповів про причини, через які він покинув український колектив Monte (46).

Про це він сказав на Youtube-каналі ENTER ESPORT NEWS.

"Ми прийшли до однієї думки, що і їм, і мені краще рухатися порізно. Я вирішив, що мені так краще буде, вони пішли в інтернаціональний склад, і як для організації це краще. Але хто зна, може через 5 років чи в майбутньому ми знову будемо разом.

Є нюанси які завжди будуть між нами. Можна сказати, що я вигорів. Я вигорів грати у тому складі. В нас нічого не виходило, потрібні були заміни. Я відчував, що мені, щоб рости далі, треба змінити щось", — сказав Володимир.