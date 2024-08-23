Woro2k: Ми з Monte прийшли до однієї думки що нам краще рухатись порізно
Український кіберспортсмен Володимир "Woro2k" Велетнюк розповів про причини, через які він покинув український колектив Monte (46).
Про це він сказав на Youtube-каналі ENTER ESPORT NEWS.
"Ми прийшли до однієї думки, що і їм, і мені краще рухатися порізно. Я вирішив, що мені так краще буде, вони пішли в інтернаціональний склад, і як для організації це краще. Але хто зна, може через 5 років чи в майбутньому ми знову будемо разом.
Є нюанси які завжди будуть між нами. Можна сказати, що я вигорів. Я вигорів грати у тому складі. В нас нічого не виходило, потрібні були заміни. Я відчував, що мені, щоб рости далі, треба змінити щось", — сказав Володимир.
Зазначимо, одразу після того, як Велетнюк покинув команду, Monte оголосили про підписання польських гравців Павла "dycha" Диха та Олека "hades" Міскевича.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Woro2k" зіграв за норвезьку команду Heroic (10) у якості "stand-in" гравця на престижному турнірі Intel Extreme Masters Cologne 2024 з гри Counter Strike 2.