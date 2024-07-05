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Легенда Monte покинула команду

Владислав Уткін — 5 липня, 14:55
Легенда Monte покинула команду

Володимир "Woro2k" Велетнюк покинув українську кіберспортивну команду Monte.

Про це команда з Монастирища повідомила у соцмережах.


Woro2k був одним із засновників та капітаном Monte. Велетнюк був частиною команди з липня 2022 року та відіграв за цей час на 10 LAN-турнірах.

Головним досягненням 22-річного гравця разом із Монте є вихід у плейоф на Blast Paris Major-2023. Також, Woro2k здобув перемогу на ESL Challenger Jönköping-2023 та досяг півфіналу ESL Pro League Season 18.

Counter-Strike 2 Monte Володимир "Woro2K" Велетнюк

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