Легенда Monte покинула команду

Володимир "Woro2k" Велетнюк покинув українську кіберспортивну команду Monte.

Про це команда з Монастирища повідомила у соцмережах.





Woro2k був одним із засновників та капітаном Monte. Велетнюк був частиною команди з липня 2022 року та відіграв за цей час на 10 LAN-турнірах.

Головним досягненням 22-річного гравця разом із Монте є вихід у плейоф на Blast Paris Major-2023. Також, Woro2k здобув перемогу на ESL Challenger Jönköping-2023 та досяг півфіналу ESL Pro League Season 18.