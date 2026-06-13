Ледь не створили дива: Monte на тоненького програли фаворитам Мейджора та опинилися в кроці від вильоту

Українська кіберспортивна організація Monte прикро поступилася Falcons у матчі третього етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2. Спершу "українці" (у складі немає жодного гравця з України) прикро віддали власну мапу Inferno, маючи стартову перевагу.

Проте зуміли забрати вже чужий вибір Dust2, перевівши гру на десайдер Mirage. Перша половина виявилася рівною за грою – 7:5 на користь команди із Саудівської Аравії, яка грала за більш сильну сторону.

Однак після зміни сторін "соколи" забрали пістолетну серію та здобули перевагу в 5 раундів, яку без проблем реалізували. Таким чином Monte впали в сітку 1:2 (1 перемога, 2 поразки).

Нагадаємо, для виходу у чвертьфінал необхідно здобути 3 перемоги, а 3 поразки означають виліт з турніру.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, сітка 1:1

13 червня

Monte (Україна) – Falcons (Саудівська Аравія) 1:2 (9:13 Inferno, 13:11 Dust2, 10:13 Mirage)

Раніше українська команда B8 прикро поступилася турецькій FUT та покинула турнір, а Natus Vincere з неймовірним кабмеком обіграли MongolZ, вийшовши у сітку 2:1.

Додамо, що B8 розпочинали свій шлях ще з першого етапу, який пройшли з рахунком 3:0. У другому етапі команда мала значно сильніших суперників, тож на тоненького пройшла у вирішальний груповий етап (3:2).