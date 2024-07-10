Відтепер під прапором Польщі: Monte оголосили оновлений склад

Українська кіберспортивна команда Monte оголосила про підписання польських гравців Павла «dycha» Диха та Олека «hades» Міскевича.

Про це команда з Монастирища повідомила у соцмережах.

Також зазначимо, що до команди приєднався асистент тренера Петро "nawrot" Навроцький.

Відтепер склад Monte виглядає наступним чином:

Олек "hades" Міскевич (Польща) — капітан

Сергій "DemQQ" Демченко (Україна)

Шимон "kRaSnaL" Мрозек (Польща)

Мартін "Styko" Штик (Словаччина)

Павло "dycha" Диха (Польща)

Варто додати, враховуючи, що в команді тепер одразу три польські гравці, Monte будуть відображені на ресурсах із прапором Польщі.

Нагадаємо, нещодавно український колектив покинув легендарний гравець Woro2k.