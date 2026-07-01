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Українська команда Monte продала свого зіркового вихованця до клубу з США

Микола Дендак — 1 липня 2026, 21:11
Українська команда Monte продала свого зіркового вихованця до клубу з США
Monte

Українська кіберспортивна організація Monte продала капітана та вихованця клубу Джека "Gizmy" фон Шпрекельсена до американської організації 100 Thieves.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Gizmy виступатиме у ролі IGL (капітана). Окрім нього, за "крадіїв" виступають легендарні Ніколай "⁠device⁠" Рідц та Говард "⁠rain⁠" Найгард, а також Вільям "⁠sirah⁠" К'єрсгаард і Алекс "⁠poiii⁠" Ньюгольм Сундгрен.

Таким чином Monte залишилися без гравців – раніше одразу чотири кіберспортсмени перейшли до легендарної канадської організації Luminosity Gaming.

Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен приєднався до академії Monte у 2023 році та вже невдовзі отримав шанс в основі, проте не зміг закріпитися. Проте з другої спроби британець став основним та став одним з відкриттів сцени.

Нагадаємо, Monte на Мейджорі в Кельні (головному турнірі сезону з Counter-Strike 2) пройшли другий етап та нав'язали серйозну боротьбу в третьому, будучи близькими до плейоф.

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