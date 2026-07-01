Українська команда Monte продала свого зіркового вихованця до клубу з США
Українська кіберспортивна організація Monte продала капітана та вихованця клубу Джека "Gizmy" фон Шпрекельсена до американської організації 100 Thieves.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Gizmy виступатиме у ролі IGL (капітана). Окрім нього, за "крадіїв" виступають легендарні Ніколай "device" Рідц та Говард "rain" Найгард, а також Вільям "sirah" К'єрсгаард і Алекс "poiii" Ньюгольм Сундгрен.
Таким чином Monte залишилися без гравців – раніше одразу чотири кіберспортсмени перейшли до легендарної канадської організації Luminosity Gaming.
Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен приєднався до академії Monte у 2023 році та вже невдовзі отримав шанс в основі, проте не зміг закріпитися. Проте з другої спроби британець став основним та став одним з відкриттів сцени.
Нагадаємо, Monte на Мейджорі в Кельні (головному турнірі сезону з Counter-Strike 2) пройшли другий етап та нав'язали серйозну боротьбу в третьому, будучи близькими до плейоф.