На грані зникнення: українська команда Monte втратила всіх гравців після успіху на Мейджорі

Українська кіберспортивна організація Monte, яка успішно виступила на головному турнірі сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026 – вже за два тижні опинилася без гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Одразу чотирьох кіберспортсменів підписала легендарна канадська організація Luminosity Gaming, таким чином повернувшись до Counter-Strike після 7 років перерви.

А капітан колективу та вихованець Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен оголосив, що покидає клуб, і за повідомленнями ЗМІ опиниться в організації 100 Thieves.

За його словами, AZUWU, Bymas та afro підписали контракти з Luminosity ще до Мейджору. Це означає, що Monte, ймовірно, втратили трьох гравців безплатно. А ось переходи Rainwaker та самого Gizmy принесуть бодай якісь кошти для організації.

Luminosity – канадська кіберспортивна організація, яка свого часу вигравала головний турнір – Мейджор. До речі, свій зірковий склад вона втратила схожим чином – гравці за спиною вели перемовини з іншим клубом, підписавши контракти за день до наступного Мейджору.

Нагадаємо, Monte на Мейджорі в Кельні пройшли другий етап та нав'язали серйозну боротьбу в третьому, будучи близькими до плейоф.