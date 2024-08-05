Українець зіграє замість росіянина на престижному турнірі з CS 2

Український кіберспортсмен Володимир "Woro2k" Велетнюк зіграє за норвезьку команду Heroic (10) у якості "stand-in" гравця на престижному турнірі Intel Extreme Masters Cologne 2024 з гри Counter Strike 2.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Він замінить росіянина Абдулхаліка "degster" Гасанова, якого команда підписала ще в минулому сезоні, але він досі не зіграв жодного турніру. Причиною є те, що йому не видають візу.

winning Cologne with the stand-in buff 🫡 pic.twitter.com/u1n23twFa1 — HEROIC (@heroicgg) August 5, 2024

Зазначимо, що Heroic спершу зіграють на IEM Cologne 2024 Play-in за місце у фінальній стадії турніру. Там візьмуть участь 16 команд, половина з яких вийде в головне змагання. Перший матч команда українця зіграє у середу, 7 серпня, проти бразильської MIBR.

Велетнюк є співзасновником та колишнім капітаном української команди Monte, яку він покинув після завершення минулого сезону. Після цього організація оголосила про підписання поляків Павла "dycha" Диха та Олека "hades" Міскевича.