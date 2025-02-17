Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Monte оголосили про підписання українського кіберспортсмена

Руслан Травкін — 17 лютого 2025, 15:31
Monte оголосили про підписання українського кіберспортсмена
Владислав Степанов
Monte

Українська кіберспортивна команда Monte оголосила про підписання Владислава "leen" Степанова.

Про це сповістила пресслужба команди.

Він замінить поляка Павло "Dycha" Диха, який оголосив про перерву в кар'єрі.

Cтепанову 20 років. З листопаду 2023 року Владислав грав за академію клубу Monte Gen.

На початку цього року команда оголосила про оновлення складу та призупинення роботи академії.

Напередодні український колектив поступився росіянам у фіналі CCT Season 2 Europe Series 16.

Кіберспорт Monte

Monte

Гравець Monte оголосив про перерву у виступах
Monte ганебно програли росіянам у фіналі турніру з Counter-Strike 2
NAVI зберегли місце в трійці, команда Зінченка піднялася на дві сходинки
NAVI зберегли місце в трійці, Monte втратили 11 позицій в рейтингу HLTV
Команда Зінченка втратила 4 позиції, NAVI – у трійці лідерів рейтингу HTLV

Останні новини