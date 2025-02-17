Monte оголосили про підписання українського кіберспортсмена
Владислав Степанов
Monte
Українська кіберспортивна команда Monte оголосила про підписання Владислава "leen" Степанова.
Про це сповістила пресслужба команди.
Він замінить поляка Павло "Dycha" Диха, який оголосив про перерву в кар'єрі.
Cтепанову 20 років. З листопаду 2023 року Владислав грав за академію клубу Monte Gen.
На початку цього року команда оголосила про оновлення складу та призупинення роботи академії.
Напередодні український колектив поступився росіянам у фіналі CCT Season 2 Europe Series 16.