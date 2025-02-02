Monte ганебно програли росіянам у фіналі турніру з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда Monte не змогла виграти онлайн-турнір CCT Season 2 Europe Series 16 з Counter-Strike 2.

У вирішальному матчі організація програла росіянам з PARIVISION. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

На першій мапі Dust2 (вибір росіян) українська команда просто провалилася. Суперники без проблем забрали мапу, віддавши організації з Монастирища лише 1 раунд.

На Train вже була напружена боротьба, проте у вирішальних раундах Monte не зуміли реалізувати перевагу в зброї, і гра перейшла в овертайм. Там PARIVISION скористалися помилками української команди та виграли турнір.

CCT Season 2 Europe Series 16

Онлайн-турнір, Counter-Strike 2

Фінал, 2 лютого

PARIVISION (-) – Monte (Україна) 2:0 (13:1 Dust2, 16:13 Train)

Нагадаємо, це перший турнір для Monte після оновлення складу. До команди повернулися Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен та Гітіс "ryu" Глушаускас.

На початку 2024 року вони вже виступали за основу, проте команда провалила всі турніри з тим ростером. Тому їх повернули до академії, а склад змінювався ще кілька разів.

Тепер склад Monte виглядає наступним чином: