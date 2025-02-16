Гравець Monte оголосив про перерву у виступах

Гравець української кіберспортивної команди Monte Павло "Dycha" Диха оголосив про тимчасову перерву у своїх виступах.

Про це поляк написав у своїх соцмережах.

"Цього місяця я просив організацію виключити мене з активного складу команди. Ми домовились провести завершальні поєдинки разом, щоб зберегти рейтинг VRS без серйозних змін. Після цього я вирішив зробити невеличку перерву у виступах.



Я хочу подякувати своїм одноклубникам та усім співробітникам Monte. Попри те, що все складалось не так, як ми б хотіли, це був корисний досвід для усіх нас.



Моя ціль та сама – я хочу грати у CS на найвищому рівні. Якщо у вас є пропозиції щодо співпраці – пишіть у DM", – резюмував Диха.