Гравець Monte оголосив про перерву у виступах
Гравець української кіберспортивної команди Monte Павло "Dycha" Диха оголосив про тимчасову перерву у своїх виступах.
Про це поляк написав у своїх соцмережах.
"Цього місяця я просив організацію виключити мене з активного складу команди. Ми домовились провести завершальні поєдинки разом, щоб зберегти рейтинг VRS без серйозних змін. Після цього я вирішив зробити невеличку перерву у виступах.
Я хочу подякувати своїм одноклубникам та усім співробітникам Monte. Попри те, що все складалось не так, як ми б хотіли, це був корисний досвід для усіх нас.
Моя ціль та сама – я хочу грати у CS на найвищому рівні. Якщо у вас є пропозиції щодо співпраці – пишіть у DM", – резюмував Диха.
Зазначимо, що польський гравець приєднався до Monte влітку 2024 року.
На початку цього року команда оголосила про оновлення складу та призупинення роботи академії.
Напередодні український колектив поступився росіянам у фіналі CCT Season 2 Europe Series 16.