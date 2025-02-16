Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Гравець Monte оголосив про перерву у виступах

Володимир Максименко — 16 лютого 2025, 12:30
Павло Dycha Диха
Павло "Dycha" Диха
ESL

Гравець української кіберспортивної команди Monte Павло "Dycha" Диха оголосив про тимчасову перерву у своїх виступах.

Про це поляк написав у своїх соцмережах.

"Цього місяця я просив організацію виключити мене з активного складу команди. Ми домовились провести завершальні поєдинки разом, щоб зберегти рейтинг VRS без серйозних змін. Після цього я вирішив зробити невеличку перерву у виступах.

Я хочу подякувати своїм одноклубникам та усім співробітникам Monte. Попри те, що все складалось не так, як ми б хотіли, це був корисний досвід для усіх нас.

Моя ціль та сама – я хочу грати у CS на найвищому рівні. Якщо у вас є пропозиції щодо співпраці – пишіть у DM", – резюмував Диха.

Зазначимо, що польський гравець приєднався до Monte влітку 2024 року.

На початку цього року команда оголосила про оновлення складу та призупинення роботи академії.

Напередодні український колектив поступився росіянам у фіналі CCT Season 2 Europe Series 16.

Monte CS2

Monte

Monte ганебно програли росіянам у фіналі турніру з Counter-Strike 2
NAVI зберегли місце в трійці, команда Зінченка піднялася на дві сходинки
NAVI зберегли місце в трійці, Monte втратили 11 позицій в рейтингу HLTV
Команда Зінченка втратила 4 позиції, NAVI – у трійці лідерів рейтингу HTLV
Двічі в одну річку: Monte оголосили новий склад команди та призупинили роботу академії

Останні новини