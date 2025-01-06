Двічі в одну річку: Monte оголосили новий склад команди та призупинили роботу академії
Українська кіберспортивна організація Monte оголосила новий склад команди з CS2.
Про це було повідомлено в соцмережах організації.
До команди повернулися Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен та Гітіс "ryu" Глушаускас. На початку 2024 року вони вже виступали за основу, проте команда провалила всі турніри в тому складі. Тому їх повернули до академії, а склад змінювався ще кілька разів.
Разом із ними з академії підвищили тренера Івана "Aiyvan" Семенця. Ці зміни були очікувані, адже другу половину минулого року академія Monte показувала кращі результати за основний склад. Зокрема, вона кілька разів виходила у фінали онлайн-турнірів та в певний момент була найкращою академією у світі.
А от основа Monte навпаки майже не брала участі в змаганнях. І навіть коли грала, то була нестабільною. У підсумку вона так і не змогла виграти бодай один турнір.
Тепер склад Monte виглядатиме наступним чином:
- Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен (капітан)
- Сергій "DemQQ" Демченко (Rifler)
- Гітіс "ryu" Глушаускас (Rifler)
- Павел "dycha" Диха (Rifler)
- Олек "hades" Міскевич (AWP)
- Іван "Aiyvan" Семенець (тренер)
Також директор Monte "dance" заявив, що організація не закриває академію, а лише "призупиняє проєкт".
"Ми не закриваємо наш проєкт академії. Двох гравців та тренера підвищили до основного складу, а решті дозволили шукати нові можливості, оскільки всі учасники проекту Monte Gen переросли рівень академії.
Тому ми призупиняємо цей проєкт, поки не знайдемо нового тренера, і ми плануємо продовжувати шукати молоді таланти в майбутньому!", – написав "dance".
Нагадаємо, що Monte завершили 2024 рік на 42 місці світового рейтингу HLTV.