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Двічі в одну річку: Monte оголосили новий склад команди та призупинили роботу академії

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 15:10
Двічі в одну річку: Monte оголосили новий склад команди та призупинили роботу академії
Сергій "DemQQ" Демченко
HLTV

Українська кіберспортивна організація Monte оголосила новий склад команди з CS2.

Про це було повідомлено в соцмережах організації.

До команди повернулися Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен та Гітіс "ryu" Глушаускас. На початку 2024 року вони вже виступали за основу, проте команда провалила всі турніри в тому складі. Тому їх повернули до академії, а склад змінювався ще кілька разів.

Разом із ними з академії підвищили тренера Івана "Aiyvan" Семенця. Ці зміни були очікувані, адже другу половину минулого року академія Monte показувала кращі результати за основний склад. Зокрема, вона кілька разів виходила у фінали онлайн-турнірів та в певний момент була найкращою академією у світі.

А от основа Monte навпаки майже не брала участі в змаганнях. І навіть коли грала, то була нестабільною. У підсумку вона так і не змогла виграти бодай один турнір.

Тепер склад Monte виглядатиме наступним чином:

  • Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен (капітан)
  • Сергій "DemQQ" Демченко (Rifler)
  • Гітіс "ryu" Глушаускас (Rifler)
  • Павел "dycha" Диха (Rifler)
  • Олек "hades" Міскевич (AWP)
  • Іван "Aiyvan" Семенець (тренер)
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Також директор Monte "dance" заявив, що організація не закриває академію, а лише "призупиняє проєкт".

"Ми не закриваємо наш проєкт академії. Двох гравців та тренера підвищили до основного складу, а решті дозволили шукати нові можливості, оскільки всі учасники проекту Monte Gen переросли рівень академії.

Тому ми призупиняємо цей проєкт, поки не знайдемо нового тренера, і ми плануємо продовжувати шукати молоді таланти в майбутньому!", – написав "dance".

Нагадаємо, що Monte завершили 2024 рік на 42 місці світового рейтингу HLTV.

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