Двічі в одну річку: Monte оголосили новий склад команди та призупинили роботу академії

Українська кіберспортивна організація Monte оголосила новий склад команди з CS2.

Про це було повідомлено в соцмережах організації.

До команди повернулися Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен та Гітіс "ryu" Глушаускас. На початку 2024 року вони вже виступали за основу, проте команда провалила всі турніри в тому складі. Тому їх повернули до академії, а склад змінювався ще кілька разів.

Разом із ними з академії підвищили тренера Івана "Aiyvan" Семенця. Ці зміни були очікувані, адже другу половину минулого року академія Monte показувала кращі результати за основний склад. Зокрема, вона кілька разів виходила у фінали онлайн-турнірів та в певний момент була найкращою академією у світі.

А от основа Monte навпаки майже не брала участі в змаганнях. І навіть коли грала, то була нестабільною. У підсумку вона так і не змогла виграти бодай один турнір.

Тепер склад Monte виглядатиме наступним чином:

Джек "Gizmy" фон Шпрекельсен (капітан)

Сергій "DemQQ" Демченко (Rifler)

Гітіс "ryu" Глушаускас (Rifler)

Павел "dycha" Диха (Rifler)

Олек "hades" Міскевич (AWP)

Іван "Aiyvan" Семенець (тренер)

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Також директор Monte "dance" заявив, що організація не закриває академію, а лише "призупиняє проєкт".

"Ми не закриваємо наш проєкт академії. Двох гравців та тренера підвищили до основного складу, а решті дозволили шукати нові можливості, оскільки всі учасники проекту Monte Gen переросли рівень академії. Тому ми призупиняємо цей проєкт, поки не знайдемо нового тренера, і ми плануємо продовжувати шукати молоді таланти в майбутньому!", – написав "dance".

We are not shutting down our academy project. Two players and the coach were promoted to the main roster and the rest are allowed to explore for the opportunities, as everyone in Monte Gen project outgrew academy level. Therefore, we put this project on hold until we find the new… — MONTE dance (@dance_gg) January 6, 2025

Нагадаємо, що Monte завершили 2024 рік на 42 місці світового рейтингу HLTV.