Українська команда Monte підписала двох французів

Українська кіберспортивна організація Monte знайшла заміни двом лідерам, які напередодні покинули основний склад команди.

Про це йдеться у соцмережах Monte.

До кінця поточного сезону за колектив з Монатирища виступатимуть два французькі кіберспортсмени Алі "hAdji" Хайнусс та Орельєн "Afro" Драп'є. Що цікаво, Хайнусс вже грав за цюкоманду минулого року, але не зміг закріпитися.

Нагадаємо, напередодні Monte покинуло дві головні зірки команди: українець і легенда колективу Сергій "DemQQ" Демченко та поляк Олек "hades" Міскевич. Демченко вже знайшов собі нову команду. Його підписала організація Олександра Зінченка

Що ж стосується кіберспортсмена з Польщі, то він поки перебуває в інактиві (запасі команди). Проте авторитетний портал з Counter-Strike – HLTV – інформує, що він невдовзі може приєднатися до однієї з найкращих організацій світу – G2.

Напередодні Passion UA звільнили з посади головного тренера Михайла "Kane" Благіна. Його замінив Тіан "T.C." Коертцен. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.