Українська команда Monte втратила одразу двох лідерів

Українська кіберспортивна організація Monte оголосила про чергові зміни в ростері команди з Counter-Strike 2.

Про це йдеться у соцмережах Monte.

Колектив покинуло дві головні зірки команди: українець і легенда колективу Сергій "DemQQ" Демченко та поляк Олек "hades" Міскевич.

Демченко вже знайшов собі нову команду. Його підписала організація Олександра Зінченка Passion UA. Про деталі угоди не відомо.

Що ж стосується кіберспортсмена з Польщі, то він поки перебуває в інактиві (запасі команди). Проте авторитетний портал з Counter-Strike – HLTV – інформує, що він невдовзі може приєднатися до однієї з найкращих організацій світу – G2.

Напередодні Passion UA звільнили з посади головного тренера Михайла "Kane" Благіна. Його замінив Тіан "T.C." Коертцен. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.