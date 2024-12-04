Гравець збірної України з CS 2 прокоментував не повернення в Україну після турніру в Саудівській Аравії

Гравець збірної України з Counter-Strike 2 Ярослав "byr9" Буряк дав коментар щодо свого не повернення в Україну після виступу на IESF World Esports Championship 2024 у Саудівській Аравії.

Відповідний пост "byr9" зробив у телеграм-каналі.

"Як всім стало відомо, я тимчасово не повернувся до України після турніру. На це рішення вплинули обʼєктивні обставини, котрі виникли у моєму житті та федерація була вчасно попереджена про них. Звертаю увагу, що у каналі штаб кс2 виклали неправдиву інформацію, щодо умови виїзду. Я відмовився дати їм коментар через анонімність власника.

І так, я хочу жити та будувати карʼєру в Україні. Але, на жаль, одного бажання замало, потрібна підтримка та умови для професійного розвитку", – сказав Буряк.

Нагадаємо, що Ярослав "byr9" Буряк та Захар "Polbandana" Сіледчук з команди Євгена Коноплянки kONO.ECF, прийняли рішення не повертатися в Україну після чемпіонату світу в Саудівській Аравії. Сіледчук пояснив, що вирішив залишитися закордоном, щоб розвиватись у кар'єрі.

Нагадаємо, що збірна України не змогла вийти у плейоф IESF World Championship 2024. Після турніру kONO.ECF припинила співпрацю з Polbandana. Замість нього в команду Коноплянки прийшов гравець, що під час повномасштабного вторгнення грав за білоруську Betera.