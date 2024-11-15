Збірна України не змогла вийти в плейоф IESF World Championship 2024
Кіберспортивна команда Євгена Коноплянки kONO.ECF, яка представляє Україну, не змогла вийти у плейоф IESF World Championship 2024 з Counter-Strike 2.
Після стартових матчів у перший ігровий день збірна України посідала 4 місце з 6 у групі C та мала в активі 3 очка. Сьогоднішній ігровий день стартував з гри проти США, де команда Коноплянки вирвала перемогу в овертаймах.
Після цього матчу українці все ж не мали шансів на вихід далі, тому гра проти лідера групи, Казахстану, була формальністю. Проте матч завершився поразкою.
У підсумку Україна посіла 4 місце у групі, пропустивши в наступний етап Казахстан та Румунію.
Нагадаємо, збірна України з Counter Strike 2 здобула путівку на турнір після перемоги над Туреччиною в гранд-фіналі східноєвропейського відбору.