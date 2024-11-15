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Збірна України не змогла вийти в плейоф IESF World Championship 2024

Микола Дендак — 15 листопада 2024, 21:40
Збірна України не змогла вийти в плейоф IESF World Championship 2024

Кіберспортивна команда Євгена Коноплянки kONO.ECF, яка представляє Україну, не змогла вийти у плейоф IESF World Championship 2024 з Counter-Strike 2.

Після стартових матчів у перший ігровий день збірна України посідала 4 місце з 6 у групі C та мала в активі 3 очка. Сьогоднішній ігровий день стартував з гри проти США, де команда Коноплянки вирвала перемогу в овертаймах.

Після цього матчу українці все ж не мали шансів на вихід далі, тому гра проти лідера групи, Казахстану, була формальністю. Проте матч завершився поразкою.

У підсумку Україна посіла 4 місце у групі, пропустивши в наступний етап Казахстан та Румунію.

IESF World Championship 2024
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Призовий фонд – $240 000
Група C, 15 листопада
Україна – США 16:13 (Inferno)
Казахстан – Україна 13:9 (Ancient)

Нагадаємо, збірна України з Counter Strike 2 здобула путівку на турнір після перемоги над Туреччиною в гранд-фіналі східноєвропейського відбору.

збірна Казахстану збірна Украни Євген Коноплянка збірна США Counter-Strike 2 kONO.ECF IESF World Championship 2024

kONO.ECF

Збірна України зіграла стартові матчі на IESF World Championship 2024
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